Путину рассказали о решающем вкладе армян в российскую государственность

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с открытым письмом. В нем он рассказал о решающем вкладе карабахских армян в российскую государственность. Письмо опубликовано на его странице в Facebook.

Он призвал Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне карабахского конфликта. Арутюнян напомнил о решающей роли России в заключении соглашения о прекращении огня в 2016 году.

Карабахский лидер подчеркнул глубокую историю дружеских взаимоотношений с Россией и решающий вклад, который внесли в российскую государственность многие выходцы из Карабаха, включая политических деятелей, военных и деятелей культуры.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.