Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех армян к оружию для защиты прав народа. Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа», — сказал он.

Пашинян добавил, что только в этом случае можно достичь приемлемого для армянской стороны дипломатического решения нагорно-карабахского конфликта. По его словам, сегодня Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Между тем, армяне прекрасно понимают, что это будет означать для них, добавил он.

Премьер считает, что речь идет об окончательном решении вопроса. Он обратился к представителям местной власти с призывом начать формирование добровольческих отрядов для их последующей отправки в зону конфликта.

Ранее 21 октября Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет в настоящее время дипломатического решения.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.