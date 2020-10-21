Армения объяснила отказ от обращения за помощью в ОДКБ

В Армении объяснили отказ республики от обращения за военной помощью в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал Sputnik.

МИД страны пока не оценивает действия Азербайджана как агрессию в отношении Армении, заявил представитель ведомства Шаварш Кочарян.

По его словам, в случае агрессии против Еревана армянская сторона сначала обратится в ООН, а потом уже в ОДКБ, чтобы зафиксировать факт агрессии и самооборону. По словам дипломата, отсутствие формального обращения в ОДКБ не значит, что работа с Организацией не ведется.

В 1991 году Нагорный Карабах, регион с преимущественно армянским населением, провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу военных действий. В 1994 году между Арменией, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном было заключено перемирие. 27 сентября этого года в регионе возобновились военные действия, 18 октября стороны договорились о перемирии, но вскоре стали обвинять друг друга в его нарушении.