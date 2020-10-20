Раскрыта причина вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Турция стремится решить конфликт в Нагорном Карабахе военным путем. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Армении Армен Саркисян, видеозапись доступна на YouTube.

По его мнению, Турция стремится взять под контроль энергетические потоки на Каспийском море, что служит причиной ее агрессивной политики в регионе. Необходимости в военном вмешательстве со стороны России нет, считает Саркисян. Россия не вовлечена в конфликт и может исполнять роль посредника, в то время как Турцию для мирного урегулирования кризиса необходимо вывести, добавил он.

Саркисян надеется, что Европейский союз и НАТО смогут надавить на Турцию и Азербайджан, чтобы те прекратили военные действия. При этом президент отметил, что Турция пытается оказать давление на ЕС, используя тему беженцев, и призвал международное сообщество перейти к активным действиям по сдерживанию турецких властей.

Ранее Саркисян призвал ЕС и НАТО повлиять на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Кавказе. Он подчеркнул, что вмешательство Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе превратит Азербайджан в плацдарм на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны.

В 1991 году Нагорный Карабах, регион с преимущественно армянским населением, провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу военных действий. В 1994 году между Арменией, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном было заключено перемирие. 27 сентября этого года в регионе возобновились военные действия, 18 октября стороны договорились о перемирии, но вскоре стали обвинять друг друга в его нарушении.