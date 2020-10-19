Армения призвала ЕС и НАТО надавить на Турцию

Президент Армении Армен Саркисян призвал Европейский союз (ЕС) и НАТО надавить на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Кавказе. Его слова приводит официальный сайт президента Армении.

«Я призываю всех в Брюсселе оказать давление на Турцию. Прежде всего они должны решить, что именно приемлемо, потому что действия Турции нанесут ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, существующий для защиты от врага», — сказал Саркисян.

По его мнению, вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт изменит ситуацию в регионе, превратив Азербайджан в плацдарм на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны. Саркисян предупредил, что находящиеся в Азербайджане сирийские террористы могут стать фактором долгосрочной нестабильности, которая будет угрожать в том числе России и Ирану.

«Складывается впечатление, что [турецкий президент Реджеп Тайип] Эрдоган повсюду вокруг себя создает нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми», — заявил президент Армении.

Ранее 19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в попытке привлечь на свою сторону «третьи силы» в нагорно-карабахском конфликте.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.