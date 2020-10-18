Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия в Армению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в том, что те являются главными поставщиками оружия в Армению. Об этом он сказал в воскресенье, 18 октября, во время конференции в провинции Ширнак. Прямой эфир транслировался в его Twitter-аккаунте.

«Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением», — заявил президент Турции.

Он также отметил, что армянская сторона повторно нарушила перемирие с Азербайджаном. «Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев?» — поинтересовался Эрдоган.

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9 октября спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп сказал, что вопрос о возможности отправить турецких военных в Азербайджан может быть рассмотрен, но пока такой необходимости нет. «Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы», — указал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван же отметил, что Баку напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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