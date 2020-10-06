Асад рассказал о задействованных в Нагорном Карабахе сирийских боевиках

Президент Сирии Башар Асад обвинил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в разжигании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии добавил, что Эрдоган действительно перебросил сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где они задействованы в военном конфликте. Он подчеркнул, что Дамаск может это подтвердить.

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1 октября сообщалось, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собирались у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки к зоне конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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