Армения рассказала о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии

В Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

«За последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне. Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — рассказал дипломат.

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Столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах) начались 27 сентября. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку Баку в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Армения же заявила, что при необходимости может обратиться к России за новыми поставками оружия.

При этом еще 14 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят активные военные приготовления, в том числе с участием террористических группировок.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются.