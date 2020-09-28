Армения оценила возможность обращения за помощью к России

Посол Армении в России Вардан Тоганян оценил возможность обращения за помощью к Москве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока речь не идет о внешней военной помощи Армении», — сказал дипломат.

Тоганян пояснил, что Ереван при необходимости может обратиться к России за новыми поставками оружия. По его словам, реализация договоренностей о поставках вооружения «идет в нормальном режиме».

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«На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону — Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы [о дополнительных поставках оружия]. В первую очередь к России», — отметил дипломат.

На вопрос, планирует ли Ереван обращаться за содействием в ОДКБ, Тоганян ответил: «Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет».

Также Армения не собирается перебрасывать свои вооруженные силы в Нагорный Карабах. «Сейчас нет необходимости переброски, так как армия Нагорного Карабаха принимает соответствующие меры», — пояснил Тоганян.

Столкновения в Нагорно-Карабахской республике (Республике Арцах) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах. Каждая из сторон утверждает, что противник потерял сотни военнослужащих убитыми.

Территориальный спор между Баку и Ереваном длится 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война. В 1994 году стороны при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются.