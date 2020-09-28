Нагорный Карабах заявил о возвращении занятых Азербайджаном позиций

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР, Республики Арцах) заявило о возвращении занятых ранее азербайджанскими войсками позиций. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «Новости — Армения».

Минобороны заявило, что ночью продолжались интенсивные боевые действия на южном, юго-восточном и северном направлениях фронта.

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«В результате предпринятой подразделениями Армии обороны [НКР] контратаки противнику нанесен значительный урон в живой силе и военной технике, а Минобороны вернуло несколько ранее потерянных позиций», — сказано в сообщении ведомства.

Между тем Азербайджан сообщил, что занял несколько выгодных высот вокруг села Талыш. Ракетно-артиллерийские и авиационные удары вынудили противника отступить, передает «Sputnik Азербайджан».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент НКР Араик Арутюнян признал, что республика потеряла часть позиций в районе Талыша и на южном направлении.