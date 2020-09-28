Азербайджан сделал последнее предупреждение Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что делает последнее предупреждение Армении в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Vesti.az.

Баку утверждает, что армянские войска обстреливают город Тертер.

«Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что будут предприняты адекватные ответные меры против него», — заявило военное ведомство.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

Конфликт между Баку и Ереваном в очередной раз обострился 27 сентября. Азербайджан заявил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты. Баку объявил о контрнаступательной операции в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную республику. Каждая из сторон утверждает, что противник потерял сотни человек убитыми.

Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году эта территория, населенная преимущественно армянами, провозгласила независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть ее силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются.