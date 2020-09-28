Ереван оценил данные о сотнях убитых армянских военных в карабахском конфликте

Министерство обороны Армении оценило данные разведки Азербайджана о сотнях убитых армянских военных в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом глава ведомства Арцрун Ованнисян написал в Facebook.

«Потери наших солдат, о которых объявила азербайджанская сторона, не соответствуют действительности», — заверил министр. При этом он не уточнил, сколько человек погибло на самом деле.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о серьезных потерях в армии Армении. По данным разведки, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 550 военнослужащих из Еревана. При этом Баку утверждает, что армянская сторона скрывает от общественности реальную ситуацию в вооруженных силах.

27 сентября Ованнисян сообщил о гибели 200 военнослужащих со стороны противника.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.