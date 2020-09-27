Армения заявила о 200 погибших военных Азербайджана

Порядка 200 военнослужащих Азербайджана погибли за время боев в Нагорном Карабахе 27 сентября. О таких цифрах заявил на брифинге представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Его слова передает пресс-служба непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Он также сообщил об уничтожении 30 танков и другой бронированной техники, а также 20 беспилотников. Представитель Минобороны добавил, что 10 раненых армянских военных находятся в госпитале в Ереване. У остальных легкие ранения, отметил Ованнисян.

Ранее Азербайджан сообщал о потерях только среди мирного населения. По официальным данным, число жертв составило пять человек, еще 19 ранены.

Власти Армении, где в связи с обострением военных действий 27 сентября прошла мобилизация военных, заявляла о 100 раненых и 16 погибших.