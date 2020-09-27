Азербайджан ввел военное положение

Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение парламента должно быть утверждено президентом страны Ильхамом Алиевым в течение 48 часов. Объявление комендантского часа возлагается на МВД страны.

Ранее о подобном шаге объявила Армения. Кабмин страны ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Обострение конфликта между двумя странами произошло утром 27 сентября. Стороны обвиняют в эскалации друг друга.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.