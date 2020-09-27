Россия и Турция обсудили конфликт в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

В сообщении говорится, что Лавров «выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых». Российская сторона призвала к скорейшему прекращению огня и заверила в готовности выступать посредником в урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку в ситуации с Нагорным Карабахом.

О новом обострении конфликта стало известно ранее 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена полная мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.