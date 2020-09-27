Азербайджан заявил о погибших в Карабахе при обстреле со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, есть погибшие среди гражданских. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Официального комментария относительно заявления от властей Нагорного Карабаха и Армении на данный момент нет.

«Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 по мсоковскому времени) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — отмечается в заявлении азербайджанского ведомства.

В результате обстрела нескольких сел также был нанесен «серьезный урон объектам гражданской инфраструктуры».

Ранее в сентябре министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят активные военные приготовления. По его словам, Анкара и Баку стягивают вооруженные силы, есть информация об использовании ими террористических группировок.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.