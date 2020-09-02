Армения проверит сообщения о переброске в Карабах турецких наемников из Сирии

МИД Армении проверит информацию о переброске в Нагорный Карабах турецких наемников из Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян, передает «Sputnik Армения».

«Эти сообщения и вправду вызывают обеспокоенность, и мы проверяем их подлинность. Вопрос в том, что подобная угроза вероятна», — сказала Нагдалян.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что на линии соприкосновения в Карабахе азербайджанским силам помогают военные инструкторы и наемники из Турции.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.