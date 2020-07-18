Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

По его словам, Ереван давно удвоил бдительность на фоне агрессивной риторики Баку в отношении давних территориальных конфликтов с армянской стороной. «Поэтому Азербайджан решил нанести удар по тому направлению, где мы должны были ждать меньше всего», — сказал премьер.

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Бои должны были «материализовать миф о непобедимости азербайджанской армии, успешно разгромить морально-психологические позиции армянской стороны». После чего Азербайджан собирался напасть на Нагорный Карабах (самопровозглашенную Республику Арцах, находящуюся под протекцией Армении — прим. «Ленты.ру»), который считает оккупированными территориями.

Однако, по мнению Пашиняна, вооруженные силы Армении разрушили этот миф, и Азербайджан отправляет собственных солдат «на неизбежную смерть при том, что поставленная перед ними задача невыполнима».

О том, что бои могут переместиться на территорию Нагорного Карабаха, ранее говорил также и представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя инцидент со сбитым разведывательным беспилотником. Он подчеркнул, что в направлении Арцаха и так часто сбиваются беспилотники, и добавил, что нельзя исключать дальнейшей эскалации.

Ранее представитель президента Азербайджана заявлял «Ленте.ру», что конфликт развязал Ереван с целью снять с себя ответственность за «оккупацию» Нагорного Карабаха и при помощи провокаций привлечь к решению замороженного конфликта международное сообщество.

Бои на Товузском направлении на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации, применяют артиллерию и другое тяжелое вооружение. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя, однако стороны дают противоречивые сведения на этот счет.