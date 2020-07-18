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Азербайджан раскрыл детали провокации армянской армии

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Фото: Ильхам Мустафа / Sputnik / РИА Новости

Армянские вооруженные силы в целях провокации располагают огневые точки под прикрытием гражданских объектов. Детали боевых действий на границе раскрыл руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, передает «Sputnik Азербайджан».

По его словам, азербайджанская сторона ведет ответный огонь только по военным объектам, при этом используется лишь небольшая часть всего военного потенциала, которым располагает республика, подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ночью в зоне боев сохранялась относительно спокойная обстановка, но Вооруженные силы Азербайджана вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным недалеко от сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут.

Бои на Товузском направлении на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации, применяют артиллерию и другое тяжелое вооружение. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя, однако стороны дают противоречивые сведения на этот счет.

Как заявили «Ленте.ру» в Баку, Ереван затеял эскалацию конфликта с целью привлечь к решению карабахского вопроса международные организации и отвлечь народ от политического кризиса и последствий пандемии. В МИД Армении «Ленте.ру» высказали предположение, что Азербайджан проверяет свои возможности решить территориальный конфликт военным путем.


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