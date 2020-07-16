Посол Армении назвал приведшую к обострению конфликта с Азербайджаном причину

Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал приведшую к обострению конфликта с Азербайджаном причину в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По его словам, заявления властей Азербайджана готовили общественное мнение страны к войне.

Череда заявлений Баку, предшествовавших конфликту, по его мнению, готовила граждан к возможным военным действиям. «Особенно последнее заявление президента [Азербайджана Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса», — заявил он.

6 июля в интервью местным телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры о нагорнокарабахском урегулировании фактически не ведутся, и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за пассивность.

«Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооруженные силы», — отметил Тоганян. Также он добавил, что звучащие в последние дни требования незамедлительно начать войну, поддерживались официальной риторикой. «И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции»», — заключил посол.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.