Президент Азербайджана не нашел главу МИД и отправил его в отставку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, передает ТАСС.

Новым главой МИД назначен Джейхун Байрамов.

15 июля Алиев раскритиковал деятельность Мамедъярова на фоне боев на границе с Арменией, сообщает Haqqin.az. Он заявил, что не мог найти министра, при этом руководители остальных ведомств «с ночи до утра» были на работе.

«Наша дипломатическая деятельность могла бы быть более эффективной. Я неоднократно говорил, что наша дипломатия должна быть атакующей дипломатией, а не пассивной и защитной», — заявил Алиев.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. Утром в четверг, 16 июля, боевые действия возобновились. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов.