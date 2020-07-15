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Азербайджан вручил Франции ноту протеста из-за атаки на посольство в Париже

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Кадр: @azerbaijanmfa

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Франции и вручило ему ноту протеста в связи с атакой на диппредставительство республики в Париже. Об этом в среду, 15 июля, сообщает Haqqin.az со ссылкой на сообщение МИД.

В министерстве заявили, что накануне в отношении посольства Азербайджана во Франции был совершен «акт вандализма». Его устроили участники армянской радикальной молодежной организации, предполагает Баку. Такие действия «содержат элементы терроризма» и грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, подчеркнули в МИД.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что двери посольства Азербайджана в Париже облили красной краской, рядом появилась надпись «Stop Aliyev» (имеется в виду президент Ильхам Алиев).

12 июля на границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои. По последним данным, погибли 11 азербайджанских и четыре армянских военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах мирных жителей.

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