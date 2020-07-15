Армения опубликовала видео обстрела сел азербайджанской артиллерией

Армения опубликовала видеозапись обстрела приграничных сел. Об этом сообщает News.am.
«Вот так обстреливала азербайджанская артиллерия наши села 13-14 июля», — сообщил представитель Минобороны Армении, координирующий работу информационного кризисного центра, Арцрун Ованисян.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены российские вертолеты в районе армяно-турецкой границы. В Южном военном округе (ЮВО) ВС России пояснили, что проводятся запланированные учения.
Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан сообщил об 11 убитых военных со своей стороны, Армения — о четырех.