Российские военные вертолеты появились на границе Армении и Турции

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В районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы Вооруженных сил России в Гюмри. Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По информации Telegram-канала Sputnik Армения, патрулирование в этом районе не ведется. В Южном военном округе (ЮВО) ВС России пояснили, что проводятся запланированные учения.

Отмечается, что плановые тренировки проходят во всех частях ЮВО, в том числе на российских базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Уточняется, что это не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана в ситуации обострившегося конфликта с Арменией.

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Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что поддерживает ВС Азербайджана против Армении. По его словам, Турция решительно осуждает атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана.

Конфликт между Баку и Ереваном обострился 13 июля: Минобороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.

Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.

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