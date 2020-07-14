Минобороны Турции поддержало Азербайджан против агрессии Армении

Минобороны Турции готово поддержать Вооруженные силы Азербайджана против агрессии Армении. Об этом заявил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

По его словам, Турция решительно осуждает атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана. Глава Минобороны также выразил соболезнования родным и близким погибших азербайджанских военных.

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Акар подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать ВС Азербайджана против Армении, которая «проводит политику агрессии, незаконно оккупируя азербайджанские земли, в том числе Нагорный Карабах».

Ранее о поддержке Азербайджана заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, то, что делает Армения, неприемлемо. «Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок», — сказал он.

Конфликт между Баку и Ереваном обострился накануне: Минобороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.

Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.

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