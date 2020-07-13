Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

Турция поддержит Азербайджан в конфликте на границе с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

«То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок», — приводит агентство его слова.

По мнению посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы, между двумя странами может начаться полноценная война — он считает, что азербайджанцы не смирятся с расположением границы и принадлежностью Нагорного Карабаха.

Накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.

Позже Баку заявил, что Вооруженные силы Армении обстреляли из 120-миллиметровых минометов азербайджанское село. В Ереване утверждают, что обстрелу подверглись инженерная инфраструктура и технические средства азербайджанской армии, а не населенные пункты.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.

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