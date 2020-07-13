ОДКБ проведет экстренное заседание из-за боев на границе Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ из-за боев на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщается на сайте организации.

Заседание планируется провести в понедельник, 13 июля. Членами ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.

Позже Баку заявил, что Вооруженные силы Армении обстреляли из 120-миллиметровых минометов азербайджанское село. В Ереване утверждают, что обстрелу подверглись инженерная инфраструктура и технические средства азербайджанской армии, а не населенные пункты.

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