Появилось видео перестрелки между Арменией и Азербайджаном

Появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен один из боев между военнослужащими Армении и Азербайджана. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Обозреватель».

На записи видны вспышки, а также слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что число азербайджанских военных, погибших в результате боев на границе Арменией, увеличилось до трех. Власти Азербайджана утверждают, что с армянской стороны также есть потери.

12 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией. По утверждению азербайджанской стороны, бои начались после того, как подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

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