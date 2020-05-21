Армения пообещала защитить Нагорный Карабах любыми средствами

Армения обвинила Азербайджан в воинственной риторике и пообещала защитить Нагорный Карабах любыми средствами. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает «Sputnik Армения».

Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян сказала, что заявления Баку о выборах в Карабахе наносят ущерб мирному урегулированию конфликта. Угроза войны и воинственная риторика являются традиционной и неотъемлемой частью деструктивной позиции Азербайджана, однако это не повлияет на демократические процессы в Карабахе, отметила Нагдалян. По ее словам, Армения продолжит тесно сотрудничать с демократическими властями Карабаха и отстаивать право народа на самоопределение.

21 мая состоится инаугурация новоизбранного главы Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Баку заявил, что прошедшие выборы противоречат международному праву, и Азербайджан оставляет за собой право «обеспечить свою территориальную целостность в рамках его международно признанных границ всеми необходимыми способами».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.

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