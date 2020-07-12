На границе Армении и Азербайджана начались бои

Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По утверждению азербайджанской стороны, бои начались после того, как подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.

В настоящее время бои продолжаются. Уточняется, что потери есть с обеих сторон.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны Армении сообщает, что азербайджанская сторона попыталась захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, однако была отброшена. Ереван заявляет об отсутствии потерь со своей стороны.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

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