Пашинян обвинил Турцию в провоцировании нестабильности поддержкой Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании нестабильности в регионе. Об этом он заявил на внеочередном заседания правительства, комментируя бои на армяно-азербайджанской границе, передает «Новости-Армения».

По словам Пашиняна, 12 июля вооруженные силы Азербайджана осуществили провокацию, атаковав армянские пограничные позиции. Баку понесет ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации, пообещал он.

Премьер отметил, что отдельную озабоченность вызывает позиция Турции, которая выразила полную поддержку действиям Азербайджана.

Баку пытается разыграть «антиармянскую карту» и с помощью обострения на границе «оттеснить на задний план» свои внутренние проблемы, уверен Пашинян. Власти Азербайджана демонстрируют «очевидное презрение к человеческим жизням», в том числе жизням своих военных, отправляя их «на бесперспективные действия».

«Хочу заверить, что ни одна провокация не остается без ответа», — заключил глава армянского правительства.

12 июля на границе Армении и Азербайджана вспыхнула перестрелка. Стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях. Ереван сообщил, что двое армянских военных ранены, противник понес «значительные потери». Баку заявил о четырех погибших со своей стороны и обвинил Армению в том, что она скрывает потери.

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