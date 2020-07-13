Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя начавшиеся бои на армяно-азербайджанской границе.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан «никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории», поэтому инциденты на границе неизбежны. «Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно», — сказал Бюльбюль оглы.

По его словам, большие страны пытаются заморозить конфликт, а переговоры не дают результатов. Но пока иностранные войска находятся на азербайджанской территории, конфликты будут продолжаться, продолжил посол. «И в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона», — заявил Бюльбюль оглы.

По мнению дипломата, вопрос о том, кто первый начал, не имеет значения. «Пора решить этот конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне», — добавил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.

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