Азербайджан уничтожил еще один военный объект Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении. Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы.

Военный объект был уничтожен точечным ударом в ходе боевых действий в направлении Товузского района.

Во вторник, 14 июля, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что в ходе боев с вооруженными силами Армении было уничтожено до ста армянских военных. Также он сообщил, что армянская сторона понесла потери в военной технике, уничтожен опорный пункт ВС Армении.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались в воскресенье, 12 июля. Страны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. Боестолкновение продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойна. В Баку 14 июля сообщили об 11 погибших азербайджанских военнослужащих. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что готовы оказать содействие для стабилизации ситуации.

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