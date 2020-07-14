Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что в ходе боев с вооруженными силами Армении было уничтожено до ста армянских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».
Также он сообщил, что армянская сторона понесла потери в военной технике, уничтожен опорный пункт ВС Армении.
Велиев сообщил, что боевые действия продолжаются. В ходе артиллерийских обстрелов армянской стороны погибло несколько высокопоставленных азербайджанских офицеров, в том числе генерал-майор Полад Хашимов.
Утром во вторник, 14 июля, Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу. По данным Министерства обороны Азербайджана, ущерба мирным жителям не нанесено.
Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы не исключил, что боевые действия могут перерасти в масштабную войну из-за Нагорного Карабаха.