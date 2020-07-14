Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов

В Армении опубликовали видео, на котором подразделения вооруженных сил республики уничтожают опорные пункты Азербайджана, которые обстреливали приграничные села в Тавушской области. Запись разместила на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян, сообщает «Новости-Армения».

Степанян пообещала в дальнейшем обнародовать новые видеоматериалы.

В воскресенье, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе начались бои. Страны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. Азербайджан сообщил о четырех погибших военнослужащих со своей стороны, Армения — о двух раненых.

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