МИД Азербайджана заявил о «террористической сущности» Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Армения в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную и террористическую сущность, обстреляв из крупнокалиберного оружия село Дондар Гушчу в Товузском районе, сообщает Vesti.az.

Обстреливая густонаселенные территории Азербайджана, Ереван нарушает взятые на себя обязательства и фундаментальные принципы международного права, считает Баку. Руководство Армении раскрывает свою нацистскую сущность, заявил МИД. Агрессивная политика приведет Армению к позору, краху и самоуничтожению, добавили в ведомстве.

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Утром во вторник, 14 июля, Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу. По данным Министерства обороны Азербайджана, ущерба мирным жителям не нанесено.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы не исключил, что боевые действия могут перерасти в масштабную войну из-за Нагорного Карабаха.

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