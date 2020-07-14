Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирных жителей

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу Товузского района. Об этом сообщает Haqqin.az.

По данным Министерства обороны Азербайджана, ущерба мирным жителям села не нанесено.

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Накануне ведомство отчиталось об уничтожении огневых позиций, радиолокационной станции, хранилища военной техники, штаба батальона и военной инфраструктуры вооруженных сил Армении. Видеозапись ударов опубликована в YouTube.

12 июля между вооруженными силами Армении и Азербайджана возникла перестрелка. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и агрессивных действиях. Баку сообщил о четырех погибших военных со своей стороны, Ереван — о двух раненых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что силы республики нанесли по армянским позициям сокрушительные удары и отомстили за гибель своих военных. Он пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сказал, что Вооруженные силы Азербайджана, атаковав армянские пограничные позиции, осуществили провокацию, которая не останется без ответа.

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