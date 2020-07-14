Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирных жителей

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу Товузского района. Об этом сообщает Haqqin.az.
По данным Министерства обороны Азербайджана, ущерба мирным жителям села не нанесено.
Накануне ведомство отчиталось об уничтожении огневых позиций, радиолокационной станции, хранилища военной техники, штаба батальона и военной инфраструктуры вооруженных сил Армении. Видеозапись ударов опубликована в YouTube.
12 июля между вооруженными силами Армении и Азербайджана возникла перестрелка. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и агрессивных действиях. Баку сообщил о четырех погибших военных со своей стороны, Ереван — о двух раненых.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что силы республики нанесли по армянским позициям сокрушительные удары и отомстили за гибель своих военных. Он пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сказал, что Вооруженные силы Азербайджана, атаковав армянские пограничные позиции, осуществили провокацию, которая не останется без ответа.