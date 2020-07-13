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Армения отчиталась об уничтожении азербайджанского дрона-камикадзе

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Фото: Министерство обороны республики Арцах

Ереван уничтожил несколько беспилотников Азербайджана, в том числе дрон-камикадзе. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по обороне и внутренним делам Армении Андраник Кочарян, передает «Sputnik Армения».

«Все действия противника подавлены, а дальнейшие обсуждения зависят от того, как себя поведет каждая из сторон», — сказал он, отчитываясь о ситуации на армяно-азербайджанской границе в районе Тавушской области.

12 июля между вооруженными силами Армении и Азербайджана вспыхнула перестрелка. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и агрессивных действиях. Баку сообщил о четырех погибших военных со своей стороны, Ереван — о двух раненых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что силы республики нанесли по армянским позициям сокрушительные удары и отомстили за гибель своих военных. Он пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сказал, что Вооруженные силы Азербайджана, атаковав армянские пограничные позиции, осуществили провокацию, которая не останется без ответа.

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