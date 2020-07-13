Азербайджан и Армения обменялись артиллерийскими ударами

Вооруженные силы Армении и Азербайджана днем в понедельник, 13 июля, вновь обменялись артиллерийскими ударами на границе в направлении Товуза. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

По словам Даргяхлы, Армения ведет обстрел по позициям азербайджанской армии, населенные пункты ударам не подверглись.

В воскресенье, 12 июля, между армянскими и азербайджанскими войсками на границе вспыхнула перестрелка. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и агрессивных действиях. Баку сообщил о четырех погибших военных со своей стороны, Ереван — о двух раненых.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что силы республики нанесли по армянским позициям сокрушительные удары и отомстили за гибель своих военных. Он пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сказал, что Вооруженные силы Азербайджана, атаковав армянские пограничные позиции, осуществили провокацию, которая не останется без ответа.

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