Армения увидела угрозу геноцида в заявлении Баку об ударе по атомной станции

Армения увидела угрозу геноцида в заявлении Минобороны Азербайджана о готовности нанести ракетный удар по Мецаморской атомной станции. Об этом говорится в сообщении на сайте армянского МИД.

Ереван считает, что заявление азербайджанской стороны свидетельствует о «степени отчаяния» и «кризисе сознания» военно-политического руководства в Баку, а также об «абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности».

По мнению армянского ведомства, удар по АЭС — вопиющее нарушение международного гуманитарного права. «Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», — подчеркнули в МИД Армении.

Азербайджанские власти представляют собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного, уверены дипломаты.

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16 июля глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что армия может нанести ракетный удар высокой точности по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстрелять Мингечевирское водохранилище. Станция находится в 37 километрах от Еревана и в нескольких десятках километров от границы с Турцией.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Азербайджан потерял 12 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокациях, обстрелах населенных пунктов и сокрытии реальных данных о погибших.