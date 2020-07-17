Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армени дроном-камикадзе

Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армени азербайджанским дроном-камикадзе. Запись разместил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, как стоящая на обочине у дороги машина взрывается. После этого в воздух поднялся столб черного дыма.

13 июля Ереван уничтожил несколько беспилотников Азербайджана, в том числе дрон-камикадзе.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.