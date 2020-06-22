Турция вооружится сотнями «убийц» российских «Панцирей»

Турецкая компания Defense Technologies Engineering and Trade поставит Минобороны Турции сотни беспилотников, среди которых может быть 356 единиц дронов-камикадзе Kargu, пишет The Drive. Подобное оружие может стать «убийцей» зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» российского производства в Сирии и Ливии.

Согласно изданию, Kargu в целях массированной атаки способны объединяться в рой из 20 беспилотников, что «может дать войскам Турции новую возможность, потенциально меняющую игру».

The Drive напоминает, что первое поколение Kargu было представлено еще в 2017 году, а уже в 2019 году Kargu-2 были задействованы в ходе операций на сирийско-турецкой границе. Издание отмечает, что 15 килограммовый дрон способен летать со скоростью до 145 километров в час, находиться в воздухе до 30 минут и быть в зоне видимости для оператора на расстоянии около 10 километров. Согласно The Drive, современные Kargu оснащены тремя типами боеприпасов — осколочно-фугасным, термобарическим и кумулятивным.

«В общем, Турция стала локомотивом разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, используя крупные виды которых добилась больших результатов в Сирии и Ливии только в этом году», — заключает издание.

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В январе 2019 года военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что «Панцирь» в Сирии был уничтожен недорогим и простым израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker. Согласно открытым источникам, барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) 35-килограммовый беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Шурыгин уверен, что «применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия», однако в ночное время налет стаи таких «камикадзе» на позиции противовоздушной обороны «может составить серьезную проблему уже для противника».

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