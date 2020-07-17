Армения назвала относительно спокойной ситуацию на границе с Азербайджаном

В ночь на пятницу, 17 июля, на границе Армении и Азербайджана сохранялась относительно спокойная ситуация. Об этом заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян, передает «Sputnik Армения».

«Противник по всем направлениям границы применял только стрелковое оружие разного калибра», — сообщила Степанян и добавила, что Вооруженные силы Армении контролируют обстановку на всей протяженности границы.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян назвал причину, которая привела к обострению конфликта с Азербайджаном. По его словам, азербайджанские власти своими заявлениями готовили общественное мнение страны к войне.

Бои на армяно-азербайджанской границе вспыхнули 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.