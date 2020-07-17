Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран

Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Ранее было опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армени азербайджанским дроном-камикадзе.
13 июля Ереван уничтожил несколько беспилотников Азербайджана, в том числе дрон-камикадзе.
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.