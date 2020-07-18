В Армении рассказали об обстановке на границе с Азербайджаном

В ночь на субботу, 18 июля, обстановка на армяно-азербайджанской границе была относительно спокойной, рассказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

По ее словам, ВС Азербайджана вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным недалеко от сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян рассказала «Ленте.ру», что боевые действия, начавшиеся на границе Армении и Азербайджана, имели политические предпосылки. Она, в частности, отметила, что в последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев крайне негативно высказывается по поводу посреднического формата Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием территориального конфликта с Ереваном. Поэтому эскалация на Товузском направлении в том числе стала попыткой продемонстрировать желание и возможности азербайджанских вооруженных.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.