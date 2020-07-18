Армения озаботилась поставками израильского вооружения в Азербайджан

Армения очень чувствительно относится к вопросу поставок Израилем вооружений в Азербайджан. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, Армения намерена поднять эту тему как в рамках двусторонних контактов, так и на многосторонних встречах. Представитель МИД заявила, что смертоносное израильское вооружение с легкостью используется Азербайджаном против гражданских инфраструктур и мирного населения.

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Нагдалян также сообщила, что события на границе «обогатили фактические доказательства», имеющиеся в распоряжении Армении. Так, она отметила, что дорогостоящий израильский беспилотник Hermes 900 ВС Азербайджана был сбит армией Армении. При этом беспилотный летательный аппарат SkyStriker, произведенный в Израиле, армянские военные смогли захватить невредимым.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении рассказала, что боевые действия, начавшиеся на границе Армении и Азербайджана, имели политические предпосылки. Дипломат отметила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно крайне негативно высказывался по поводу посреднического формата Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием территориального конфликта с Ереваном.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.