В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что силы ПВО страны сбили разведывательный беспилотник армии Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

«18 июля примерно в 06.38 (05.38 мск) подразделения ПВО Армии обороны [Карабаха] поразили на северо-восточном направлении линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат противника Orbiter-3, осуществлявший разведывательный полет», — заявили в ведомстве.

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Также в министерстве отметили, что армия Карабаха «продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и уверенно осуществлять охрану воздушных и сухопутных границ республики».

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что боевые действия, начавшиеся на границе Армении и Азербайджана, имели политические предпосылки.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.