Армения заявила о военных приготовлениях Азербайджана и Турции

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят активные военные приготовления. Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает «Sputnik Армения».

По словам Мнацаканяна, Анкара и Баку стягивают вооруженные силы, есть информация об использовании ими террористических группировок. Бандформирования, возможно, уже прибыли в Азербайджан, отметил глава армянского МИД.

Мнацаканян подчеркнул, что подобные действия расшатывают региональную стабильность.

Ранее МИД Армении сообщил, что проверит информацию о переброске в Нагорный Карабах турецких наемников из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются. В частности, в июле 2020 года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Общее число погибших составило 18 человек.