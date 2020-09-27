Нагорный Карабах сообщил о погибших от азербайджанского обстрела

В результате обстрелов с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе погибли 10 армянских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян, сообщает Sputnik Armenia.

По его словам, пострадали десятки людей, в том числе мирные жители. Точное число пострадавших неизвестно, ранее сообщалось по меньшей мере о двух погибших гражданских.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября после аналогичного сообщения с азербайджанской стороны: сообщалось о жертвах среди мирного населения после обстрела ВС Армениии. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе.

По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Материалы по теме В полной боеготовности Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.