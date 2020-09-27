Стало известно о двух сбитых азербайджанских вертолетах в Карабахе

Армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Арцах подвергся воздушным и ракетным атакам. Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются», — написала Степанян.

Также Минобороны Армении сообщило о ракетно-авиационном ударе ВС Азербайджана по объектам в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в Facebook, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Ранее в воскресенье, 27 сентября, Азербайджан сообщил, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, есть погибшие среди гражданских.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.